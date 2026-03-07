"Polski SAFE 0 proc.". Szykuje się przełom w sprawie

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę „polski SAFE 0 proc”. Ma być to alternatywa dla unijnego programu pożyczek SAFE na obronność.

We wtorek w tej sprawie prezydent spotka się z szefem NBP, premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

"Polski SAFE 0 proc.". Wiadomo, kiedy prezes NBP przedstawi szczegóły

Portal Business Insider Polska poinformował w sobotę, że w środę prezes NBP Adam Glapiński ma publicznie przedstawić projekt dotyczący „SAFE 0 proc”..

„W najbliższą środę zostanie pokazany mechanizm, jak wygenerować zysk banku centralnego w oparciu o rezerwy złota” – informuje serwis.

W minioną środę prezydent Karol Nawrocki mówił że „SAFE 0 proc”. ma zagwarantować 185 mld złotych, które „nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu”.

Prezes NBP Adam Glapiński mówił wówczas, że ta alternatywa dla unijnego SAFE „nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi” oraz że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z „żadnej części rezerw” NBP, gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu. Natomiast „środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo” Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych. Również w czwartek Glapiński zaznaczył, ze zaangażowanie NBP w „polski SAFE 0 proc”. będzie realizowane wyłącznie w granicach prawa i mandatu banku. Szef NBP dodał, że rezerwy banku centralnego, w tym złota nie będą uszczuplane.

Ustawa wdrażająca SAFE. Co zrobi prezydent Nawrocki?

Na biurku prezydenta znajduje się uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca SAFE, czyli program unijnych pożyczek na szybkie inwestycje państw europejskich w obronność. W ramach programu Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej SAFE.

