Zmiany dla kierowców cystern. Mogą jeździć nawet 11 godzin dziennie

Nowe regulacje maja pozwolić kierowcom cystern pracować dłużej niż dotychczas.

Dłuższa praca kierowców cystern

Decyzję o wydłużeniu pracy kierowców cystern wydał w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zmiany obowiązują od piątku 6 marca i mają trwać do 2 kwietnia 2026 roku. Wprowadzona korekta dotyczy wyłącznie transportu paliw w krajowych przewozach drogowych, a najważniejsza zmiana polega na wydłużeniu dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu.

Od wczoraj, jak wynika z komunikatu resortu Infrastrutktury, kierowcy cystern mogą prowadzić pojazd do 11 godzin dziennie, prowadzić pojazd do 60 godzin w tygodniu. Co więcej, kierowcy są zobowiązani zrobić co najmniej 45-minutową przerwę po 5,5 godziny jazdy a w określonych warunkach odebrać regularny tygodniowy odpoczynek w pojeździe, jeśli jest on wyposażony w miejsca do spania.

Powód decyzji rządu

Ministerstwo Infrastruktury uzasadnia, że zmiany mają związek z sytuacją na rynku paliwowym. Jak podano w komunikacie resortu: "Umożliwiamy wydłużenie czasu pracy kierowców cystern, w związku z dynamiczną sytuacją na rynku paliwowym, wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Naszym celem jest zachowanie ciągłości łańcucha dostaw paliw". Resort podkreśla również, że wprowadzone rozwiązanie ma charakter zapobiegawczy, a "tymczasowe odstępstwa mają charakter prewencyjny i dotyczą wyłącznie drogowych krajowych przewozów paliw, służących do napędu pojazdów silnikowych".

Rząd zapewnia jednocześnie, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie zagraża dostawom surowców do kraju. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla od początku konfliktu, że Polska jest dobrze zabezpieczona. – Dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej do Polski są niezagrożone – powiedział minister. Jak wyjaśnił, Polska nie sprowadza ropy przez Cieśninę Ormuz, a ewentualne dostawy gazu z Kataru mogą zostać szybko zastąpione surowcem z innych kierunków. Resort energii podkreśla również, że kraj posiada zdywersyfikowany portfel dostaw i odpowiednio wypełnione magazyny.

