Honda Civic e:HEV

Muszę przyznać, że zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz na pierwszy rzut oka widać, że to bardzo dobrze przemyślana konstrukcja. Dobrze zatem, że w Tokio nie zdecydowano się na rewolucję, ale kosmetyczne zmiany, dzięki którym legendarny kompakt stał się jeszcze trochę bardziej elegancki i trochę bardziej sportowy.
W odmianie z dwulitrowym, czterocylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 141 KM ze stałym napędem hybrydowym (oznaczonym literkami eHEV) mierząca 4,56 m długości Honda jest nadal oszczędna (na pełnym baku można nią przejechać ponad 800 km), a jednocześnie dynamiczna. Moc systemowa wynosi 183 KM, a pojemność akumulatora 1,05 kWh. Pełna hybryda oznacza, że auto zazwyczaj pracuje cicho niczym elektryk, a jednocześnie nie ma żadnej potrzeby podłączania do niego jakichkolwiek kabli (ładuje się samo podczas jazdy). Na autostradzie robi się wyraźnie głośniej, ale spod maski nie słychać żadnego wycia.
