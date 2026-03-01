Targi cyfrowej przyszłości

Organizatorzy MWC spodziewają się, że najnowsze technologiczne produkty w tym roku oglądać będzie ponad 100 tys. osób: ekspertów, prezesów, menadżerów, handlowców, urzędników i dziennikarzy z całego świata.

Kluczowe globalne marki już w weekend przed rozpoczęciem targów zorganizowały w Barcelonie głośne pokazy najważniejszych modeli na rok 2026. W sobotę odbyła się europejska premiera najnowszych urządzeń marki Xiaomi. Podczas prezentacji dla ponad setki dziennikarzy z różnych części Europy prezes William Lu chwalił się, że kierowana przez niego firma, awansowała już na 297. miejsce na prestiżowej liście Fortune Global 500.

Nowy król kompaktów?

Podczas długiej prezentacji Chińczycy strzelali ze sceny nowościami niczym z karabinu maszynowego. Światło dzienne ujrzała nowa generacja smartfonów Xiaomi (trzeciego największego pod względem sprzedaży producenta smartfonów) z ulepszonymi obiektywami marki Leica. Napędzany wydajnym procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 model Xiaomi 17 z wyświetlaczem o przekątnej 6,3 cala, z baterią o pojemności 6330 mAh wyceniono w najtańszym wariancie (12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane) na 4199 zł. Z kolei przeznaczony dla miłośników smartfonowej fotografii Xiaomi 17 Ultra z 6,9-calowym wyświetlaczem AMOLED, 1-calową matrycą LOFIC (Light Fusion 1050L) i procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspieranym przez 16 GB pamięci RAM w najtańszym wariancie (16+512 GB) kosztuje 6499 zł, a w wersji 16+1 TB 6999 zł (test tego modelu na dorzeczy.pl ukaże się już 8 marca).

Hulajnogi i… supersamochód

W Barcelonie chińska marka przedstawiła także m.in. najnowszą serię smukłych tabletów Xiaomi Pad 8 (od 1899 zł) i Xiaomi Pad 8 Pro (od 2599 zł). W ramach rozwoju ekosystemu Human x Car x Home (Człowiek x Samochód x Dom) zaprezentowano również najnowsze hulajnogi elektryczne Xiaomi Scooter 6. Jednym z największych hitów tegorocznej imprezy ma być bowiem światowa premiera elektrycznego supersamochodu Xiaomi Vision Gran Turismo. To już kolejny model marki, który Xiaomi prezentuje w Barcelonie. W ubiegłym roku na MWC można było zobaczyć SU7 Ultra, czyli najwyższą wersję elektrycznego sedana o mocy 1548 koni mechanicznych, który od zera do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 1,97 s i kosztuje nieco ponad 500 tys. zł.

Podczas sobotniej premiery zobaczyliśmy tylko zdjęcia i filmy. Na żywo pierwszy koncepcyjny powinniśmy zobaczyć już w poniedziałek. I wówczas powinniśmy poznać więcej szczegółów o napędzie, przyspieszeniu, zasięgu etc.

Relacja z targów MWC 2026 na łamach "Do Rzeczy" ukaże się w numerze 11/2026

Szturm chińskich marek nad Wisłą