Szturm chińskich marek nad Wisłą

Sprzedaż nowych aut w Europie w tym roku nadal wyraźnie rośnie. W coraz szybszym tempie przybywa też samochodów produkcji chińskiej.
Według najnowszego raportu IBRM SAMAR marki z Państwa Środka przekroczyły w październiku symboliczny poziom 10 proc. udziału w polskim rynku. Różnych modeli chińskich marek zarejestrowano już w Polsce ponad 70. Czym się od siebie różnią?
Według najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) tylko w październiku na Starym Kontynencie zarejestrowano aż 1,1 mln nowych osobowych aut. To oznacza, że rok do roku sprzedaż wzrosła aż o 4,9 proc.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
