Szturm chińskich marek nad Wisłą

Według najnowszego raportu IBRM SAMAR marki z Państwa Środka przekroczyły w październiku symboliczny poziom 10 proc. udziału w polskim rynku. Różnych modeli chińskich marek zarejestrowano już w Polsce ponad 70. Czym się od siebie różnią?

Według najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) tylko w październiku na Starym Kontynencie zarejestrowano aż 1,1 mln nowych osobowych aut. To oznacza, że rok do roku sprzedaż wzrosła aż o 4,9 proc.