Zyskać na handlu z Chinami

W praktyce dałoby to możliwość zastąpienia chińskiej kontroli nad portem przez amerykański fundusz BlackRock

Polska, położona na najkrótszej trasie kolejowej z Chin do Europy Zachodniej, staje się jednym z kluczowych punktów tranzytowych w chińsko-europejskim handlu. Z perspektywy Pekinu Europa odpowiada za ok. 20 proc. całego chińskiego eksportu, dlatego stabilny korytarz przez Polskę ma strategiczne znaczenie dla utrzymania ciągłości dostaw.

Najbardziej wymierne korzyści dla Polski to wpływy budżetowe z ceł, VAT i akcyzy. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej rozbudowa połączeń kolejowych z Chinami może przynieść ponad 45 mld zł z VAT i 4 mld zł z ceł w ciągu 11 lat. Do tego dochodzą przychody z opłat tranzytowych, przeładunków i usług logistycznych.

Inwestycje w infrastrukturę – przede wszystkim rozbudowa terminalu w Małaszewiczach, modernizacja portów w Gdańsku i Gdyni (2,1 mln TEU w 2022 r.) oraz planowany terminal kontenerowy w Świnoujściu (2 mln TEU rocznie) – pozwalają Polsce konkurować z Hamburgiem i Rotterdamem o ładunki z Azji.