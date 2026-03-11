Afera Epsteina. Żurek apeluje: Każdy, kto ma wiedzę, powinien się zgłosić

Jak podkreślił w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, informacje od świadków mogą być istotne dla prowadzonego śledztwa.

Śledztwo ws. handlu ludźmi

"Afera Epsteina to sprawa, w której pojawiają się podejrzenia popełnienia bardzo poważnych przestępstw, w tym handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania kobiet oraz małoletnich" – napisał minister na platformie X. "W polskim wątku tej sprawy Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia werbowania na terytorium Polski kobiet i małoletnich dziewcząt, wprowadzania ich w błąd co do charakteru pracy lub wyjazdu za granicę, a następnie przekazywania ich do seksualnego wykorzystania. Taki mechanizm może wyczerpywać znamiona handlu ludźmi" – zaznaczył.

Według ustaleń prokuratury, kobiety mogły być werbowane podstępem, m.in. poprzez wprowadzanie w błąd co do charakteru pracy za granicą. Następnie miały być transportowane poza granice Polski i przekazywane innym osobom. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że osoby pokrzywdzone lub posiadające informacje w sprawie mogą kontaktować się bezpośrednio z zespołem śledczym.

"Handel ludźmi nie wymaga porwania"

Minister sprawiedliwości zwrócił uwagę, że przestępstwo handlu ludźmi nie zawsze wiąże się z użyciem przemocy. "Warto to jasno powiedzieć: handel ludźmi nie wymaga porwania ani użycia siły w potocznym rozumieniu. Może polegać także na podstępie, oszustwie, wykorzystaniu zależności albo trudnej sytuacji ofiary. W przypadku osób małoletnich już samo werbowanie i przekazywanie w celu wykorzystania może stanowić to przestępstwo" – napisał Żurek.

Śledztwo rozpoczęto po analizie dokumentów dotyczących sprawy Epsteina, które w styczniu zostały ujawnione przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Materiały liczą około trzech milionów stron i zawierają również wątki związane z Polską. W związku z ich publikacją minister sprawiedliwości powołał także specjalny zespół analityczno-koordynacyjny w resorcie, którego zadaniem jest analiza polskich wątków w sprawie oraz koordynacja działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i ściganie przestępstw.

Handel ludźmi jest w Polsce przestępstwem zagrożonym karą do 20 lat pozbawienia wolności.

