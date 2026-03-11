Prezydent zawetuje ustawę SAFE? Poseł Konfederacji nie ma wątpliwości

We wtorek odbyło się spotkanie w sprawie propozycji „polskiego SAFE 0 proc”., która ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE. W rozmowach wzięli udział: prezydent Karol Nawrocki, prezes NBP Adam Glapiński oraz premier Donald Tusk wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Propozycja jest alternatywą dla unijnej pożyczki SAFE.

Po spotkaniu Donald Tusk ocenił, że „propozycja szefa NBP Adama Glapińskiego to »SAFE zero złotych«”.

"Polski SAFE 0 proc.". Poseł Konfederacji: Tusk próbuje tę debatę z miejsca zakończyć

Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacji, komentując w rozmowie z DoRzeczy.pl słowa Donalda Tuska, ocenił, że „premier widocznie jest już po słowie z rzeczywistymi beneficjantami unijnego programu SAFE, ponieważ rozmowę o propozycji prezydenta Nawrockiego zaczyna niemerytorycznie”. – A właściwie to próbuje tę debatę z miejsca zakończyć – dodał.

Zdaniem posła Konfederacji prezydencki projekt „SAFE 0 proc”. zmienia optykę patrzenia na unijny program. – Pojawia się alternatywa na finansowanie potrzeb obronnościowych i modernizacyjnych – powiedział.

Ocenił, że „tym samym pozamerytoryczny aspekt debaty w tej materii, polegający na zarzucaniu brak patriotyzmu przeciwnikom unijnej pożyczki, traci rację bytu”.

Ustawa wdrażająca SAFE. Prezydent Nawrocki planuje weto?

Krzysztof Tuduj dopytywany, czy jego zdaniem propozycja prezydenta może świadczyć o tym, że Karol Nawrocki zamierza zawetować ustawę dotyczącą SAFE, ocenił, że jego zdaniem „prezydent wskazuje alternatywę, aby propozycję unijną zawetować, ale jaka będzie decyzja, to zobaczymy”.

We wtorek po spotkaniu szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki przekazał, że zgodnie z oczekiwaniami premiera, na spotkaniu zostały przedstawione szczegóły propozycji prezydenta i prezesa NBP. – Premier domagał się szczegółów i dziś je otrzymał, zarówno w wymiarze legislacyjnym, prawnym, jak też w tym wymiarze ekonomicznym – mówił.

Zbigniew Bogucki poinformował, że do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc”.

W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Sejm nie będzie pracował nad prezydenckim projektem w sprawie „polskiego SAFE” do momentu zakończenia procesu związanego ustawą o unijnym programie SAFE, skierowaną do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej SAFE do 20 marca.

