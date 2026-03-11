Co prezydent przekazał generałom? Bogucki zaprzecza plotkom

Głównym politycznym tematem ostatnich tygodni w Polsce jest sprawa dalszego finansowania armii. We wtorek do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski Safe 0 proc.". Z kolei w Pałacu Prezydenckim premier Tusk, minister finansów i minister obrony narodowej rozmawiali z prezydentem Nawrockim i prezesem NBP na temat wspomnianego "polskiego Safe 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

We wtorek odbyło się też spotkanie premiera z generałami, na którym Donald Tusk przekazał, że w związku z wetem prezydenta rząd pracuje nad "planem B".

O ten spór pytany był szef Kancelarii Prezydenta. – Ja rozmawiałem wczoraj z panem prezydentem, zanim pan generał Kukuła wszedł do pana prezydenta, rozmawiałem także z panem generałem Kukułą. Oczywiście tak kurtuazyjnie, bo te rozmowy merytoryczne to oczywiście między prezydentem a panami generałami. Na pewno takiej informacji o wecie do ustawy ws. SAFE nie było- powiedział Zbigniew Bogucki w rozmowie z Polsat News.

- Wczoraj też kilka godzin, można powiedzieć, spędziłem z panem prezydentem odnośnie ustawy SAFE, ale także przede wszystkim tego polskiego SAFE 0 proc., a więc funduszu, który proponuje pan prezydent. I wiem, że podczas tych rozmów takich informacji nie było i nie sądzę, żeby generałowie przekazali takie informacje wprost, że pan prezydent im powiedział, że podejmie taką decyzję. Bo po prostu, zgodnie z moją rozmową z panem prezydentem, po prostu takie takie informacje nie były przez pana prezydenta generałom przekazywane - podkreślił.

- Krótko mówiąc, to mogło być jakieś wrażenie, to mogło być odczucie. Przy czym tak jak mówię, to są jakby, rozumiem, znowu spekulacje medialne, bo żaden z generałów w ten sposób się nie wypowiedział przecież - dodał.

Która wersja SAFE? Tusk chce kredytu z UE

Donald Tusk chce zaciągnąć unijny kredyt w wysokości 44 miliardów euro (ok. 185 miliardów zł plus odsetki). Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat. Prezydent niechętnie patrzy na perspektywę podporządkowania zakupów zbrojeniowych Komisji Europejskiej i zaproponował alternatywę, która wyłączyłaby brukselski establishment z procesów decyzyjnych.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem premier Donald Tusk starał się komunikować, że "w dużym skrócie" propozycja prezydencka jest w istocie propozycją "SAFE 0 złotych". – W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy, tylko słowa, projekt ustawy – mówił.

