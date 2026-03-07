Wielka tajemnica Kaczyńskiego. "To jest szok dla tej partii"

Już dziś podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie ma zostać ogłoszone nazwisko kandydata tej partii na premiera. Temat ten od kilku tygodni wywołuje szereg dyskusji i spekulacji. W mediach pojawiały się kolejne nazwiska potencjalnych kandydatów. Kwestia ta była tematem sobotniego programu "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News. Dorota Gawryluk powiedziała w nim, że mimo zapewnień niektórych polityków partii – nikt nie wie, kto zostanie oficjalnie zaprezentowany.

"Tego nie wiedzą nawet wiceprezesi PiS"

– Nie wiedzą nawet wiceprezesi PiS-u. Niektórzy udają, że wiedzą, no bo jak powiedzieć, że "Jarosław Kaczyński mi nie powiedział"? – ujawniła.

Z ustaleń dziennikarki wynika, że wiedzę na ten temat próbował uzyskać od prezesa PiS były premier Mateusz Morawiecki. – I się nie dowiedział, kto jest kandydatem, mimo że Mateusz Morawiecki twierdzi, że wie. Nie wie – zaznaczyła. Według Gawryluk, o tym, kto zostanie kandydatem wie bardzo wąskie grono współpracowników Kaczyńskiego, co – jak podkreśliła – jest szokiem dla tej partii. – Dla większości polityków, którzy podejmowali do tej pory decyzje w partii z Jarosławem Kaczyńskim, odsunięcie ich od tej decyzji jest niewybaczalne – powiedziała.

Kto kandydatem PiS na premiera? "Na pewno nie on"

Dorota Gawryluk również nie wie, kto otrzyma od prezesa misję poprowadzenia partii do wyborów parlamentarnych w 2027 roku jako kandydat na premiera. Dziennikarka ujawniła jednak, kto na pewno jej nie otrzyma. – Na pewno takim kandydatem na premiera PiS-u nie będzie prezydent Chełmna Jakub Banaszek – podkreśliła, tłumacząc, że po pierwsze, samorządowiec ten nie otrzymał w ogóle takiej propozycji, a po drugie, nawet jakby ją otrzymał, to "ma inne plany".

W sobotę o godz. 14:00 w Krakowie PiS ujawni nazwisko swojego kandydata na premiera. Prezentacja odbędzie się w hali "Sokół". To tam Jarosław Kaczyński ogłaszał nazwiska kandydatów na prezydenta i późniejszych prezydentów RP – Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Wśród wymienianych dotychczas możliwych kandydatów pojawiały się takie nazwiska, jak m.in. Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli, Przemysław Czarnek – wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński – wiceprezes PiS i europoseł, Zbigniew Bogucki – szef Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Szefernaker – szef Gabinetu Prezydenta RP oraz ostatnio Łukasz Smółka – marszałek woj. małopolskiego.

