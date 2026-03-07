Kaczyński zapowiada. "Dzisiaj ważny dzień dla Polski"

W sobotę o godz. 14:00 w Krakowie PiS ujawni nazwisko swojego kandydata na premiera. Prezentacja odbędzie się w hali „Sokół”. To właśnie w tym miejscu Jarosław Kaczyński ogłaszał nazwiska kandydatów na prezydenta i późniejszych prezydentów RP – Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego.

Jarosław Kaczyński napisał w sobotę na platformie X, że „dzisiaj ważny dzień dla Polski”.

„Czas zejść z kursu na katastrofę i wrócić na drogę rozwoju, bezpieczeństwa i dobrych perspektyw dla naszych obywateli. To kolejny krok na drodze do zwycięstwa polskich patriotów. Zapraszam do Krakowa na godz. 14:00” – dodał prezes PiS.

Kaczyński wybrał kandydata PiS na premiera

19 lutego Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Maryja, poinformował, że dokonał już wyboru kandydata PiS na premiera.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński dopytywany w Radiu Maryja, kiedy poznamy nazwisko, odpowiedział, iż sądzi „że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach”. – Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – przekazał.

– Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu, (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że kandydat na premiera „to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą”. – Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu – stwierdził.

Dodał, że „tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu”. – O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość – podkreślił.

