Fatalny sondaż dla Tuska. Sytuacja kobiet gorsza niż za rządów PiS?

Z sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM wynika, że Polacy są podzieleni w ocenie tego, jak w ciągu minionych dwóch lat zmieniła się sytuacja kobiet w kraju. Największa grupa respondentów – 39 proc. – twierdzi, iż nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Dotyczy to zarówno "praw kobiet" (RMF FM nie precyzuje, co rozumie pod tym terminem; zapewne chodzi o prawo do aborcji), ich położenia ekonomicznego, sytuacji na rynku pracy, jak i dostępu do opieki zdrowotnej.

Z kolei 28 proc. ankietowanych krytykuje rząd. 13 proc. twierdzi, że sytuacja kobiet "raczej" się pogorszyła, natomiast 15 proc. uważa, że sytuacja zdecydowane się pogorszyła.

Jedynie 21 proc. respondentów widzi poprawę w sytuacji kobiet. Z czego 4 proc. wskazuje na wyraźną poprawę, a 17 proc. ocenia zmiany jako "raczej korzystne". 12 proc. uczestników sondażu nie ma wyrobionej opinii tej kwestii.

Przypomnijmy, że dwa lata temu liberalizacja prawa aborcyjnego było jedną z podstawowych obietnic Donalda Tuska, a politycy obecnej koalicji mówili wręcz o "piekle kobiet" za rządów PiS.

Mężczyźni częściej od kobiet mówią o poprawie sytuacji

Co zaskakujące, to mężczyźni częściej mówią o poprawie sytuacji – pozytywnie wskazało 23 proc. z nich., podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 19 proc. Pozytywnie nastawione są również osoby starsze – w grupie powyżej 60 lat optymistycznie jest nastawionych 26 proc. respondentów.

Najwięcej osób przekonanych o braku zmian jest wśród osób w wieku 30–39 lat – 47 proc. z nich uważa, że sytuacja pozostała taka sama. Wśród osób z wyższym wykształceniem częściej pojawia się opinia o poprawie (24 proc.), jednak nawet w tej grupie przeważa przekonanie o braku zmian, które deklaruje 46 proc. respondentów.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 60 proc. uważa, że w czasie rządów Donalda Tuska sytuacja kobiet uległa pogorszeniu – 20 proc. ocenia je jako raczej negatywne, a 40 proc. jako zdecydowanie negatywne. Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej 9 proc. mówi o zdecydowanej poprawie, a 43 proc. twierdzi, że sytuacja "raczej" się poprawiła.

