Zakaz wypowiedzi dla Uznańskiego-Wiśniewskiego. Naukowiec reaguje

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz, wysłała pismo do rządu, w którym domaga się "doprowadzenia do zaprzestania" przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania działań instytucji oraz "projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa".

Sprawa dotyczy wydarzeń z 11 maja tego roku, kiedy to podczas zamkniętego posiedzenia Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, w którym uczestniczył polski astronauta. Według medialnych doniesień, Uznański-Wiśniewski "miał kwestionować sens zaangażowania agencji w europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2". Naukowiec stwierdził również, że projekt "nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji".

Uznański-Wiśniewski: Próba cenzury

Astronauta zamieścił w sieci oświadczenie, w którym odniósł się do całej sytuacji. Uznański-Wiśniewski podkreślił, że komentuje wyłącznie medialne doniesienia, ponieważ nie otrzymał kopii listu, w którym prezes instytucji zawarła stawiane mu zarzuty. Naukowiec podkreślił, że odbiera próbę zablokowania jego osoby jako "próbę cenzury, marginalizowania i uciszania głosów krytycznych wobec braku strategicznych kompetencji i zaniechań Prezes POLSA, które mogą osłabiać pozycję Polski w sektorze kosmicznym". Dalej kosmonauta stwierdza, że jego wypowiedź na temat programu IRIS2 została przez prezesa Wachowicz wyjęta z kontekstu i "źle przedstawiona".

"Moja wypowiedź dotyczyła tego, że większość środków przeznaczonych na program IRIS2 trafi do firm spoza Polski, gdzie głównymi beneficjentami będą firmy z Niemiec i Francji, z powodu braku wystarczających możliwości technologicznych polskich firm w budowie satelitów telekomunikacyjnych. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem polskich kompetencji w tym zakresie, w przyszłości to się zmieni. Na co dzień pracuje w strukturach europejskich i w oczywisty sposób wspieram każdą współpracę europejską w tym również na rzecz bezpieczeństwa, także rozwój programu IRIS2, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej łączności satelitarnej dla Europy" – napisał Uznański-Wiśniewski.

Prezes POLSA nie odpowiada na pytania

Dalej naukowiec pisze, że podczas majowego spotkania zadał prezes POLSA szereg pytań dotyczących braku działań agencji w 2025 i 2026 r. Jego zdaniem, "negatywnie wpływa to na rozwój polskiego sektora kosmicznego oraz obrazu polskiej misji IGNIS i budzi wątpliwości co do realizacji ustawowych zadań POLSA".

"Pytałem http://m.in.: czy prawdą jest, że w 2025 r. POLSA wydatkowała mniej niż 38% środków przeznaczonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także czy prawdą jest, że Agencja nie wystąpiła o dotacje celowe na działalność merytoryczną na rok 2026. Zwróciłem się również o wyjaśnienie decyzji dot. likwidacji Departamentu Informacji i Promocji, w tym zwolnienia Rzeczniczki POLSA na dwa tygodnie przed startem polskiej misji technologiczno-naukowej na ISS, mimo że Rzeczniczka została wyznaczona przez MRiT do koordynacji komunikacji tej misji. Zapytałem również o to czy, a jeśli tak to jakie programy edukacyjne zostały zrealizowane przez POLSA i udostępnione polskim szkołom, w tym ile z 212 tysięcy zdjęć i materiałów video zrobionych przeze mnie i innych astronautów misji Axiom-4 zostało upublicznione Polkom i Polakom, biorąc pod uwagę, że POLSA miała wyłączność na wszystkie materiały audiowizualne do końca 2025 roku. Pytałem także o opóźnienia w rozwoju Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, wynikające z braku zamówień na kolejne serwisy, co może skutkować utratą środków z KPO przeznaczonych na ten cel" – czytamy.

Uznański-Wiśniewski wskazuje, że na zdane pytania nie otrzymał merytorycznej odpowiedzi. Co ciekawe, naukowiec wskazuje, że dochodzą do niego niepokojące informacje od pracowników POLSA o "możliwych nieprawidłowości w zarządzaniu agencją", w tym "zbiorowych skargach dot. naruszania praw pracowniczych".

