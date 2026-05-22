Premier Tusk przerywa milczenie. Podziękował prezydentowi Nawrockiemu

Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski kolejnych 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

"Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania" – napisał na platformie X szef rządu.

Trump: 5 tys. kolejnych żołnierzy USA trafi do Polski

Donald Trump poinformował w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

Nawrocki dziękuje Trumpowi

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił na platformie X, że stoi i będzie stać "na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy".

"Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo" – dodał.

Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi "za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie".

"Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" – napisał prezydent.

Szef NATO zadowolony z decyzji Trumpa

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, ze cieszy się z tej informacji.

– Nasi dowódcy wojskowi dopracowują wszystkie szczegóły. (...). Powiedzmy sobie jednak jasno, że obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika – Stanów Zjednoczonych, jak to się działo od dawna. Dzięki temu również oni mając możliwości, będą nadal realizować inne priorytety, które również leżą w naszym interesie. Ale, oczywiście, z zadowoleniem przyjmuję tę zapowiedź – przekazał.

