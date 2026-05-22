Sikorski dziękuje Trumpowi. "Myślę, że reputacja Polski również pomaga"

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który przebywa w Szwecji, gdzie w piątek odbywa się posiedzenie szefów MSZ państwa NATI, podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi "za ogłoszenie, że rotacja, czyli obecność wojsk amerykańskich w Polsce, zostanie utrzymana mniej więcej na dotychczasowym poziomie".

– Chcę podziękować prezydentowi i wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia tych decyzji, naszym przyjaciołom w Kongresie USA, ambasadorom Whitakerowi i Rose'owi – w NATO i Polsce, a także, oczywiście, wszystkim polskim urzędnikom, którzy wnieśli swój wkład. Myślę, że reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność, również pomaga – dodał Radosław Sikorski.

5 tys. amerykańskich żołnierzy trafi do Polski

Donald Trump poinformował w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił na platformie X, że stoi i będzie stać "na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy".

"Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo" – dodał.

Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi "za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie".

"Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" – napisał prezydent.

