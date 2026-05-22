Co dalej z Agorą? Fatalne wieści dla wydawcy "Gazety Wyborczej"

Strata operacyjna wyniosła 1,49 mln zł wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 53,7 mln zł wobec 53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 364,68 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 349,3 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2026 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 364,7 mln zł – były one wyższe o 4,4% od tych odnotowanych w pierwszym kwartale 2025 r. Segmentem z największym wzrostem wartości wpływów był segment Radio. Wyższe przychody tego segmentu to efekt wzrostu wpływów ze sprzedaży własnego czasu antenowego oraz z usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców. Pozytywny wpływ na poziom przychodów pierwszego kwartału 2026 r. miały również wpływy z Loterii Radia Zet" – czytamy w raporcie.

Drugim segmentem, który w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnął wpływy wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, był segment Reklama Zewnętrzna.

"Istotnym czynnikiem wzrostu przychodów segmentu była konsolidacja z nabytą 1 października 2025 r. spółką Synergic. W pierwszym kwartale 2026 r. wyższe były przychody z kampanii realizowanych na nośnikach typu digital, citylight oraz na systemach nośników w portach lotniczych. Kolejnym segmentem, który w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnął wpływy wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, był segment Film. Największą kategorię przychodów segmentu stanowiła działalność kinowa. Zalicza się do niej przychody ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży barowej w kinach oraz ze sprzedaży reklam w kinach. W pierwszym kwartale 2026 r. wzrosła każda z powyższych kategorii" – podkreślono.

Gdzie Agora straciła? Prasa w dół

"Niższe niż przed rokiem były wpływy z działalności filmowej i muzycznej. Prasa Cyfrowa i Drukowana w pierwszym kwartale 2026 r. odnotowała przychody niższe niż rok wcześniej. Na spadek ten wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych (zakończenie z końcem października 2025 r. działalności drukarni). Niższe były także przychody pozostałe (głównie organizacja eventów), przychody ze sprzedaży reklam oraz ze sprzedaży treści. Przychody z działalności wydawnictwa książkowego zwiększyły się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. Nieznacznie niższe wpływy segmentu Internet to pochodna spadku przychodów reklamowych w spółce Gazeta.pl, przy jednoczesnym ich wzroście w spółce Yieldbird. Przychody z pozostałych usług internetowych były na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost zanotowała spółka Gazeta.pl, przy jednoczesnych spadkach w spółce Yieldbird" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 14,08 mln zł wobec 15,26 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Czytaj też:

Wielkie cięcia w "Wyborczej". W jednym z oddziałów o połowę mniej pracownikówCzytaj też:

Ekshumacje na Wołyniu. Michnik: Absurdalne i niebezpieczne