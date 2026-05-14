Ekshumacje na Wołyniu. Michnik: Absurdalne i niebezpieczne

Michnik bierze udział w kongresie Impact'26. W trakcie jego panelu rozmowa zeszła na temat Ukrainy. Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" stwierdził, że "opinia demokratyczna" ma jednoznaczne podejście do Ukrainy i chce pomagać napadniętemu państwu, jednak pojawiają się też głosy "antydemokratyczne". Dziennikarz w tym kontekście nawiązał do sprawy ekshumacji ofiar ukraińskiej rzezi na Wołyniu.

– Jest tu też opinia antydemokratyczna. Rozpętywanie awantury wokół Wołynia. Nagle domaganie się brutalne rozkopywać te groby sprzed kilkudziesięciu lat mnie się to wydaje absurdalne i niebezpieczne – mówił Michnik.

twitter

Naczelny "Wyborczej" następnie ocenił, że wojna z Rosją ukonstytuowała Ukraińców jako naród "jednoznacznie antysowiecki".

– Proeuropejskość Ukrainy jest w czasie wojny. Aby być proeuropejskim nie wystarczy przynależeć do Unii Europejskiej, ale to może znaczyć respektowanie pewnych norm istniejących w kulturze i w Ukrainie to może być bardzo różnie. Debaty wewnątrz ukraińskie pokazują, ile tam zostało Związku Sowieckiego i na tym Janukowycz wygrał tam wybory, który był człowiekiem putinowskiego Kremla – stwierdził.

Powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Podpisano list intencyjny

Tymczasem w marcu podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia w Chełmie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Dokument sygnowali prezydent miasta Chełma Jakub Banaszek oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Placówka ma funkcjonować jako filia Muzeum Wojska Polskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok.

Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej ma pełnić funkcję zarówno miejsca upamiętnienia, jak i ośrodka edukacyjnego. Jego działalność ma koncentrować się na dokumentowaniu wydarzeń z lat 40. XX wieku na Kresach Wschodnich, w tym poprzez gromadzenie relacji świadków, archiwaliów i eksponatów.

"Zbrodnia Wołyńska to nie zamknięty rozdział historii. Przywrócenie tej pamięci to nasz obowiązek i każdego kolejnego pokolenia. Dlatego powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Właśnie podpisaliśmy list intencyjny z prezydentem miasta w tej sprawie. To będzie godne miejsce pamięci, które przywraca imiona ofiar, pokazuje prawdę i oddaje sprawiedliwość historii" – napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Odkryto nieznaną zbiorową mogiłęCzytaj też:

Konkurs na projekt pomnika Ofiar Rzezi Wołyńskiej