Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Odkryto nieznaną zbiorową mogiłę

30 grudnia 2025 r., IPN uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Właśnie pojawiły się ich pierwsze efekty.

"Na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej, w miejscu, gdzie ukraińscy nacjonaliści w sierpniu 1943 r. dokonali zbiorowego mordu na Polakach, odnaleziono nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową. Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, gdzie w 1992 r. przeprowadzono prace ekshumacyjne" – przekazał we wtorek Instytut.

Obecny etap prac nie pozwala na ten moment oszacować wielkość zbiorowej mogły, jednak "z pewnością" jest to mogiła zbiorowa. Naukowcy szacują, że na terenie prowadzonych prac mogą znajdować się szczątki ok. 350 polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów.

– Prace będą kontynuowane i po ustaleniu wszelkich informacji, na temat tego miejsca IPN będzie starał się o zgodę na prowadzenie prac ekshumacyjnych – powiedział dr Rafał Kościański z IPN w rozmowie z RMF FM.

Mord na mieszkańcach wsi

30 sierpnia 1943 r. wsie Ostrówki i pobliska Wola Ostrowiecka zostały zaatakowane przez kureń Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i miejscowych ukraińskich cywili; polscy mieszkańcy wsi zostali zamordowani, ich mienie zrabowano, a następnie całkowicie zniszczono zabudowania wsi.

Od 1992 r. prowadzone są ekshumacje szczątków ofiar zbrodni; w 2011 r. na cmentarzu w Ostrówkach wzniesiono pomnik ofiar zbrodni. Właśnie przy nim we wrześniu 2024 roku sprawowano Eucharystię, którą z biskupem koncelebrowali polscy i ukraińscy duchowni. Nabożeństwo odprawiono w ramach wspólnych uroczystości upamiętniających mord na Polakach. Organizatorem wydarzenia był Leon Popek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie

