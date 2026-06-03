Biejat o rzezi wołyńskiej: Ataki na ludność cywilną

Sprawa odpowiedzialności za bestialskie mordy przeprowadzone na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów z UPA stała się tematem numer jeden w Polsce. Wszystko za sprawą decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

Sprawa podzieliła polityków w kraju. Członkowie koalicji 15 października skrytykowali prezydenta, określając jego propozycję jako nieprzemyślaną i niepotrzebną.

Temat odebrania Zełenskiemu najważniejszego polskiego orderu został poruszony w trakcie rozmowy z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat na kanale Slawa TV. To ukraińskojęzyczny kanał informacyjno-publicystyczny i portal internetowy Telewizji Polskiej, działający w ramach Ośrodka Mediów dla Zagranicy.

W trakcie swojej wypowiedzi Biejat określiła ludobójstwo na Wołyniu jako "ataki na ludność cywilną w Polsce na Wołyniu". Polityk dodała, że prezydent Zełenski popełnił "dyplomatyczny błąd" honorując żołnierzy UPA, ponieważ "wiadomo było, że taki ruch wywoła reakcję" Polski.

Ukraina czci banderowców

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" wojsk Ukrainy. To nie pierwszy taki przypadek. Część jednostek wojskowych na Ukrainie nosi nazwy związane z UPA i nazistowskimi Niemcami np. Oskarem Dirlewangerem.

Z kolei 25 maja na Narodowym Cmentarzu Wojskowym Ukrainy pochowano prochy jednego z przywódców OUN UPA – zbrodniarza Andrija Melnyka. W państwowym pogrzebie wziął udział prezydent Zełenski. Zapowiedziana została także możliwość państwowego pochówku głównego przywódcy OUN-UPA Stepana Bandery.

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