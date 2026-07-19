Nawrocki domaga się referendum. Senat znów odrzuci wniosek prezydenta?

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, poinformował w sobotę, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezydenta RP Karola Nawrockiego, w nadchodzącym tygodniu prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej.

Prezydent chce referendum ws. polityki klimatycznej UE

Ma to związek z zaproponowaną w piątek przez Komisję Europejską "rewizją" ETS.

20 maja Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Senat znów odrzuci wniosek prezydenta Nawrockiego?

Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy, była pytana o referendum podczas konferencji prasowej w Olsztynie.

– Nie miejmy żadnych złudzeń. Prezydent Nawrocki nie dba o to, żeby zatrzymać zmiany klimatu, żeby zawalczyć o to, żebyśmy rzeczywiście się nie ugotowali, żebyśmy nie mieli przerw w dostawie wody, które już się pojawiały w Polsce, żebyśmy nie mieli przerw w dostawie prądu – powiedziała.

Zdaniem polityk Lewicy, gdyby prezydentowi na tym zależało, to "zamiast podgrzewać nastroje, opowiadać bzdury na temat unijnych polityk klimatycznych", zrobiłby wszystko, żeby wesprzeć rząd w działaniach, które mają na celu obniżenie cen prądu.

– Zamiast tego pan prezydent Nawrocki próbuje po raz kolejny zgłosić referendum, którego jedynym celem jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Nie miejmy co do tego złudzeń. Wyjście z unijnej polityki klimatycznej, to jest wyjście z UE i prezydent Nawrocki do tego prze – stwierdziła.

Magdalena Biejat oceniła, że rząd dba o ludzi i ich portfele.

– Nie tylko realizując politykę klimatyczną, która ma nas uniezależnić od paliw kopalnych, przez które rosną ceny prądu i ceny żywności, ale również np. poprzez twardą negocjację nowych celów klimatycznych, tzw. systemu ETS – mówiła.

– Nie będzie naszej zgody na referendum proponowane przez pana prezydenta Nawrockiego, nie dlatego, że – jak twierdzi – nie chcemy słuchać ludzi (...), ale dlatego, że wiemy doskonale, jaki jest cel pana prezydenta i apeluję do wszystkich państwa, nie dajcie się oszukać – powiedziała wicemarszałek Senatu.

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