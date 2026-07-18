"Drugi wniosek trafi do Senatu". Szef "Solidarności" dziękuje Nawrockiemu

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, poinformował na platformie X, że "zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezydenta RP Karola Nawrockiego, w nadchodzącym tygodniu Prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej".

Decyzję prezydenta pozytywnie ocenił szef "Solidarności" Piotr Duda.

"Dziękuję Prezydentowi Nawrockiemu za dotrzymanie kolejnej obietnicy złożonej Solidarności. Drugi wniosek o referendum ws. polityki klimatycznej trafi do Senatu. Tym razem senatorowie nie będą mogli schować się za wymówką o źle postawionym pytaniu. Czas na jasną deklarację: «za» albo «przeciw» głosowi obywateli" – napisał Duda na swoim koncie na platformie X.

Przypomnijmy, że 20 maja Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

KE zapowiada zmiany w systemie ETS

W piątek Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian w systemie ETS. Najważniejsza z nich ma dotyczyć tempa zmniejszania liczby uprawnień do emisji CO2 dostępnych na rynku. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że liczba uprawnień będzie systematycznie spadać, aż około 2039 r. praktycznie osiągnie poziom zerowy. Komisja Europejska ma zaproponować wydłużenie funkcjonowania systemu również na lata 40.

Roczna redukcja liczby uprawnień ma zostać zmniejszona. Do 2035 r. ma wynosić niewiele ponad 3 proc. rocznie zamiast obecnych ponad 4 proc., natomiast po 2035 r. tempo ograniczania ma zostać jeszcze bardziej spowolnione.

Zmiany mają objąć także system darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego. Komisja Europejska zaproponuje wydłużenie obowiązywania bezpłatnych uprawnień po 2034 r. Dodatkowo przedsiębiorstwa inwestujące w dekarbonizację mają otrzymać dodatkowe bezpłatne pozwolenia o wartości około 10 mld euro.



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