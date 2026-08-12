NATO potępiło działania Rosji. "Rosnąca tolerancja na ryzyko"

Rzecznik NATO Allison Hart poinformowała w środę we wpisie na platformie X, że przedstawiciele państw członkowskich NATO potępili władze Federacji Rosyjskiej za jej lekkomyślne działania, wyrazili solidarność z dotkniętymi sojusznikami i potwierdzili swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy.

Przedmiotem spotkania były naruszenia przestrzeni powietrznej, do których doszło w Polsce i w Rumunii oraz ostatnie incydenty z dronami.

"NATO kontynuuje wzmacnianie swojej zdolności do odstraszania i obrony przed wszelką agresją" – podkreśliła Hart.

NATO: Sojusznicy są gotowi do odstraszania i obrony przed każdą agresją

W komunikacie NATO czytamy, że "Sojusznicy powtórzyli, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia przestrzeni powietrznej, które są niebezpieczne i niedopuszczalne, i świadczą o rosnącej tolerancji Rosji na ryzyko".

"Sojusznicy NATO jasno dali do zrozumienia, że stoją zjednoczeni i zdecydowani w obronie swojego terytorium. Pochwalili szybkie działania NATO i władz krajowych, które w zdecydowany sposób zareagowały na wydarzenia. NATO kontynuuje wzmacnianie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej w całym Sojuszu, a sojusznicy podkreślili działania podjęte w celu wzmocnienia obrony na wschodniej flance, od Bałtyku po Morze Czarne. NATO jest gotowe do odstraszania i obrony przed każdą agresją" – wskazano.

"Jednocześnie sojusznicy potwierdzili swoje pełne poparcie dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej oraz w dążeniu do pokoju. Podkreślili, że te i inne nieodpowiedzialne działania Rosji nie powstrzymają ich od trwałego zaangażowania na rzecz Ukrainy, której bezpieczeństwo przyczynia się do naszego" – napisano.

Rosyjskie samoloty blisko przestrzeni powietrznej NATO bez planu lotu i sygnału transpondera

W ubiegłym tygodniu Dowództwo Połączonych Sił Powietrznych NATO przedstawiło najnowsze dane w tym zakresie dotyczące sytuacji na tak zwanej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W lipcu liczba alarmowych startów myśliwców w celu przechwycenia rosyjskich samolotów wzrosła o ponad 250 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

"Liczby nie kłamią. Porównanie lipca 2025 r. z lipcem 2026 r. pokazuje obraz sytuacji, którego nie sposób zignorować: liczba alarmowych startów (Alpha Scrambles) na wschodniej flance NATO wzrosła o ponad 250 proc." – wskazało we wpisie na platformie X Dowództwo Połączonych Sił Powietrznych NATO.

"Powód? Rosyjskie samoloty wojskowe wielokrotnie leciały blisko przestrzeni powietrznej NATO bez planu lotu i sygnału transpondera, zmuszając nasze myśliwce do startu, przechwycenia i zidentyfikowania ich. Każdy start alarmowy dowodzi, że jesteśmy czujni. Każde przechwycenie dowodzi, że przestrzeń powietrzna NATO jest chroniona" – czytamy.

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