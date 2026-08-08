Polacy wskazali najlepszego prezydenta. Niekwestionowany zwycięzca

Według sondażu United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski, 44,7 proc. Polaków uznaje Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszą głowę państwa w historii Trzeciej Rzeczypospolitej. Na drugim miejscu uplasował się Lech Kaczyński z poparciem 14,2 proc. Trzecie jest urzędujący prezydent Karol Nawrocki, który uzyskał 12,3 proc. głosów.

Kolejne pozycje zajęli Bronisław Komorowski z wynikiem 5,3 proc. oraz Andrzej Duda, na którego wskazało zaledwie 2,1 proc. ankietowanych. Stawkę zamykają ikona Solidarności Lech Wałęsa z poparciem na poziomie 0,3 proc. oraz Wojciech Jaruzelski, który uzyskał 0,1 proc. wskazań.

Odpowiedź, że żaden z dotychczasowych prezydentów nie zasługuje na to miano wybrało 8,1 proc. respondentów. 12,9 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Jak głosują poszczególne elektoraty?

"Wyborcy koalicji rządzącej stanowią najbardziej monolityczną grupę – aż 76 proc. z nich uważa Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszego prezydenta. Drugim najczęściej wskazywanym przez nich politykiem jest Bronisław Komorowski, który zdobył 9 proc. głosów. Karol Nawrocki oraz Andrzej Duda otrzymali w tej grupie równe 0 proc. wskazań. (...) W tym elektoracie opozycji (PiS, Razem, obie Konfederacje) doszło do idealnego, potrójnego remisu – po 25 proc. głosów uzyskali Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz Karol Nawrocki. Wizerunek Karola Nawrockiego okazuje się więc w oczach opozycji równie silny, co postać Lecha Kaczyńskiego. Andrzej Duda i Bronisław Komorowski zdobyli w tej grupie zaledwie po 2 proc. głosów, a 14 proc. opozycyjnych wyborców uznało, że żaden z prezydentów nie był dobry" – opisuje WP.

Wśród wyborców Konfederacji najwięcej – 27 proc. respondentów – uważa, że żaden z dotychczasowych prezydentów nie był najlepszy. Dalej najchętniej wskazywali na Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Karola Nawrockiego, którzy uzyskali po 22 proc. poparcia. Lech Kaczyński zdobył w tym gronie 19 proc. głosów.

W grupie określonej jako "pozostali wyborcy", Aleksander Kwaśniewski zdobył 37 proc. głosów, Lech Kaczyński 13 proc., a Karol Nawrocki 8 proc.

Badanie na zlecenie Wirtualnej Polski zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS w dniach od 24 do 25 lipca 2026 r., metodą mix-mode, która łączyła wywiady internetowe prowadzone na panelach badawczych (CAWI) ze standaryzowanymi telefonicznymi wywiadami kwestionariuszowymi wspomaganymi komputerowo (CATI), na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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