Alarm dla Trumpa. Złe wyniki sondażu dla prezydenta USA

Reuters zwraca uwagę, że badanie przeprowadzone od środy do poniedziałku, pokazało, jak sposób, w jaki prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump radzi sobie z gospodarką, w tym z rosnącymi cenami energii wywołanymi wojną z Iranem i jak może to wpłynąć na wyniki wyborów połówkowych, które odbędą się w listopadzie.

Wybory mogą zdecydować o tym, kto będzie w najbliższych dwóch latach kontrolował Kongres USA.

Coraz mniej Amerykanów wyraża poparcie dla działań Trumpa

Z nowego sondażu wynika, że poparcie dla działań Donalda Trumpa spadło z 37 do 35 proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w ubiegłym miesiącu.

Odsetek Amerykanów, którzy pozytywnie oceniają prezydenturę Donalda Trumpa, jest zaledwie o jeden punkt procentowy wyżej od najniższego wyniku z początku jego prezydentury.

Sondaż: Demokraci mają lepsze podejście do gospodarki USA

Ponadto 37 proc. badanych Amerykanów stwierdziło, że Demokraci mają lepsze podejście do gospodarki Stanów Zjednoczonych, w porównaniu z 36 proc., którzy postawili na Republikanów. 27 proc. ankietowanych nie ma w tej kwestii zdania lub uważa, że żadna partia nie radzi sobie lepiej.

Reuters zauważa ponadto, że ostatni sondaż, który dawał przewagę Republikanom w kwestii zajmowania się gospodarką USA, został przeprowadzony w maju 2017 roku. Wówczas respondenci nie mieli do wyboru opcji "nie wiem", a pytanie brzmiało nieco inaczej.

Badanie zostało przeprowadzono na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 4 tys. 505 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi 2 pkt proc.

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