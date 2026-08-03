"Widzę bardzo dużą szansę". Polityk o współpracy PiS z Morawieckim

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny – Rozwój Plus.

Przekazał, że w jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator.

– Dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

Jabłoński: Bardzo żałuję, że tę gierkę udało im się chwilowo wygrać

Do rozłamu w PiS i perspektyw na ewentualną współpracę z macierzystą partią odniósł się w wywiadzie dla Telewizji Republika poseł Paweł Jabłoński.

– Widzę bardzo dużą szansę na to, że przynajmniej ze zdecydowaną większością z kolegów z PiS taka współpraca będzie możliwa. Nas naprawdę łączy bardzo, bardzo wiele – powiedział polityk, związany ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

– To, że niestety są dziś w PiS osoby, które postanowiły, że za wszelką cenę, że nawet ważniejsze niż zwycięstwo z Tuskiem jest zwycięstwo w tej partyjnej gierce przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu... Bardzo żałuję, że tę gierkę udało im się chwilowo wygrać – mówił Jabłoński.

Nowy sondaż: Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego znalazłby się w Sejmie

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, najlepszy wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska – 27,5 proc. poparcia. Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na głos 16,9 proc. badanych. Na najniższym stopniu podium Konfederacja z wynikiem 14,4 proc.

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,4 proc.; Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (o ile taka partia zostanie utworzona) z poparciem 7,8 proc. i Lewica, na którą chce głosować 7,6 proc. ankietowanych.

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