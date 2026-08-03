Kolejny transfer do stowarzyszenia Morawieckiego. Dołączy znany polityk

O tym, że Paweł Kukiz dołączy do "Rozwoju Plus" poinformował "Newsweek".

Kukiz ma dołączyć do stowarzyszenia "Rozwój Plus"

Informatorzy gazety poinformowali, że Paweł Kukiz zasili szeregi stowarzyszenia Rozwój Plus i sejmowego klubu tej formacji. Obecnie Paweł Kukiz pozostaje jeszcze członkiem koła Demokracja Bezpośrednia.

Na razie Paweł Kukiz dochodzi do siebie po tym, jak spadł z drabiny, kiedy zbierał wiśnie.

9 lipca polityk poinformował, że ma połamaną ręką, żebra i wyrostki poprzeczne kręgosłupa.

Rozłam w PiS. Morawiecki powołał klubu parlamentarny

Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem "Rozwój Plus".

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Kierownictwo PiS podjęło decyzję o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego.

Były premier stwierdził w środę, że "w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek" w PiS, które są zupełnie niepotrzebne, a "prawdziwi rozłamowcy" chcą doprowadzić do tego, by zajmować się "życiem partyjnym, samymi sobą". Były premier i jego stronnicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczyć o tym mają słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z piątkowej konferencji prasowej.

W piątek w Warszawie odbyło się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli spotkanie stowarzyszenia "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. Organizatorzy reklamowali spotkanie jako "dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój".

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