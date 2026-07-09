Kukiz spadł z drabiny. Polityk ma m.in. połamaną rękę i żebra

Paweł Kukiz napisał na platformie X, że "jutro pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji".

Kukiz spadł z drabiny. Ma m.in. połamaną rękę i żebra

"A ja w domu... Z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego)… Zrywając wiśnie zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć" – dodał polityk.

Paweł Kukiz opublikował treść zaproszenia, które wysłał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

"W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Karola Nawrockiego zapraszam na uroczystość wręczenia aktów powołania do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pierwsze posiedzenie Rady. Uroczystość wręczenia odbędzie się w dniu 10 lipca br. o godz. 10:00 w Belwederze w Warszawie przy ul. Belwederskiej 54. Posiedzenie odbędzie się po uroczystości wręczenia aktów powołania. Uprzejmie zwracam się z prośbą o przybycie do godziny 9:15" – napisano w zaproszeniu.

Rada Nowej Konstytucji

3 maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku. Członkowie rady będą mieli czas na zakończenie prac w tym zakresie do końca kadencji Nawrockiego.

W jej skład weszli: były europoseł PiS Ryszard Legutko, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, były marszałek Sejmu Marek Jurek, Anna Łabno, były marszałek Sejmu Józef Zych, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Następnie do rady dołączył również m.in. Paweł Kukiz.

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