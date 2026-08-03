Trump: Chcę dać Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją

W rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump powiedział, że daje Iranowi jeszcze jedną – "ostatnią szansę przed dekapitacją". Jak stwierdził na prośbę Teheranu negocjacje cały czas trwają. W weekend Trump po raz kolejny zapowiedział zmasowany atak na Iran, jeżeli ten nie zgodzi się na porozumienie z Waszyngtonem.

Trump daje Iranowi "ostatnią szansę"

– Chcę dać im ostatnią szansę przed dekapitacją. Bardzo trudno jest zrobić to, co mamy zaplanowane, nadal jest to w planach. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudna decyzja – powiedział, odnosząc się do planowanego zmasowanego ataku, który odwołał w weekend.

– Przeprowadzenie ataku na taką skalę przeciwko jakiemuś krajowi to ogromny krok. Wolałbym tego nie robić – dodał prezydent. – Jeśli mam szansę ocalić życie wielu ludzi, chcę z niej skorzystać. Nie jestem pod żadną presją czasu – podkreślił. Ocenił też, że wojna z Iranem "przebiega bardzo, bardzo dobrze".

Sytuacja cały czas jest bardzo napięta. Jak podliczyła w poniedziałek stacja CNN, Trump już co najmniej pięć razy ogłaszał plan przeprowadzenia silnych uderzeń na Iran, które następnie odwoływał. Jednym z argumentów miały być prośby kierowane do niego z sojuszniczych państw regionu,

Teheran chce kontrolować Cieśninę Ormuz

Jak podaje prestiżowy lewicowy portal Politico, Teheran dał jasno do zrozumienia, że warunkiem porozumienia jest kontrola nad Cieśniną Ormuz, co dla Białego Domu stanowi perspektywę nie do przyjęcia z politycznego punktu widzenia.

Najwyżsi amerykańscy urzędnicy w Białym Domu, w tym również sekretarz stanu Marco Rubio, przestrzegali przed przyjmowaniem jakichkolwiek rezolucji, umożliwiających Iranowi przejęcie kontroli nad Cieśniną Ormuz.

Ich zdaniem, takie rozwiązanie utrudniłoby Stanom Zjednoczonym nakładanie sankcji na Iran w przyszłości, ponieważ wiele państw potrzebowałoby zwolnień z opłat za przepłynięcie przez cieśninę. Mocni ograniczyłoby to również możliwość wpływania na Teheran w sprawie jego działań dotyczących broni jądrowej. Rubio ostrzega, że taki wariant stworzyłby również niebezpieczny precedens, który otworzyłby drzwi do kolejnych działań w tym rodzaju.

Jak wskazuje Politico, taka sytuacja pozostawia niewiele możliwości znalezienia rozwiązania w perspektywie krótkoterminowej. W dodatku negocjacje dodatkowo komplikuje słaba komunikacja między frakcjami w rządzie Iranu.