Trump ogłosił "historyczne porozumienie". Hamas ma zniknąć ze Strefy Gazy

Zgodnie z zapowiedzią proces ma przebiegać etapami, a po jego zakończeniu izraelskie wojska mają opuścić enklawę. – Rada Pokoju osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie całkowitego rozbrojenia Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. To monumentalny krok w kierunku trwałego pokoju i bezpieczeństwa – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Plan zakłada wycofanie izraelskiej armii

Według Donalda Trumpa porozumienie ma otworzyć drogę do utworzenia nowej administracji palestyńskiej, współpracującej z Radą Pokoju. – To ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazy rządził nowy rząd palestyński. Jednocześnie Izrael będzie miał bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Gaza nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych – podkreślił prezydent USA.

Trump zapowiedział, że po rozbrojeniu Hamasu izraelskie wojska wycofają się ze Strefy Gazy, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo przejmą międzynarodowe siły stabilizacyjne i nowa palestyńska policja. – Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją – napisał. Amerykański prezydent dodał, że porozumienie jest częścią realizacji 20-punktowego "Planu Trumpa".

"Osiągnęliśmy historyczny postęp"

– Rok temu trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny, a zakładnicy byli przetrzymywani w brutalnej niewoli. Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia – stwierdził prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump podziękował mediatorom uczestniczącym w rozmowach – Egiptowi, Katarowi i Turcji. – Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, nie będzie mogło się odbudować – napisał.

W czwartek izraelski dziennik "Haarec" poinformował o postępach w negocjacjach dotyczących drugiej fazy rozejmu. Według gazety plan zakłada rozbrojenie Hamasu, wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie międzynarodowych sił pokojowych. Izrael nadal kontroluje około 60 proc. terytorium Strefy Gazy.

Zawieszenie broni obowiązuje od 10 października 2025 r., jednak było wielokrotnie przerywane izraelskimi atakami. Według lokalnych władz od tego czasu zginęło 1214 Palestyńczyków. Izrael informował natomiast o śmierci czterech żołnierzy.

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