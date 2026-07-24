Zełenski spotka się z Trumpem? Ujawniono prawdopodobny termin

Ukraiński nadawca publiczny Suspilne, powołujący się na źródła dyplomatyczne, poinformował, ze wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA zaplanowano na 28 lipca.

Wołodymyr Zełenski ma wziąć udział w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama i spotkać się z Donaldem Trumpem.

Poinformowano również, że jeśli prezydent Ukrainy nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanych wydarzeniach, trwają dyskusje na temat tego, kto poprowadzi delegację ukraińską w USA.

Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Tego samego dnia w Kijowie Wołodymyr Zełenski spotkał się z ambasadorem USA przy NATO Matthew Whitakerem. Prezydent Ukrainy przekazał, że omówił z nim ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej poprzez zwiększenie dostaw pocisków przechwytujących do systemów Patriot w ramach mechanizmu PURL.

Wśród tematów rozmowy było też dwustronne partnerstwo obronne USA–Ukraina. Omówiono także decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków Patriot.

Nie żyje Lindsey Graham. Amerykański senator zmarł nagle

12 lipca Lindsey Graham zmarł nagle, tuż po powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił przełomowe porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji. Jednym z ostatnich rozmówców senatora Grahama był Donald Trump, który w wywiadach dla NBC i CNN twierdził, że rozmawiał z nim telefonicznie kilkadziesiąt minut przed tym, jak do jego domu przyjechały służby ratunkowe. Prezydent USA mówił, że Lindsey Graham czuł się zmęczony po podróży z Kijowa, ale poza tym nie uskarżał się na nic.

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