Zełenski wciąż próbuje przekonać byłą premier. Ta jednak stanowczo odmawia

Według "Financial Times" Wołodymyr Zełenski nadal próbuje przekonać byłą premier Julię Swyrydenko do objęcia stanowiska ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.

Zełenski chce namówić Swyrydenko na stanowisko ambasadora USA. Była premier odmawia

"Jego głównym kandydatem pozostaje była premier Julia Swyrydenko, która została zdymisjonowana w tym tygodniu podczas rekonstrukcji rządu. Była premier odrzuciła jednak propozycję. Osoby bliskie prezydentowi twierdzą, że wciąż próbuje przekonać ją do objęcia tego stanowiska, co następuje w kluczowym momencie wojny i relacji z administracją Donalda Trumpa" – czytamy.

14 lipca Ukraińska Prawda informowała, powołując się na źródła w otoczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że była premier Julia Swyrydenko nie zgodziła się objąć stanowiska ambasadora Ukrainy w USA po swojej rezygnacji.

– Julia stanowczo odmówiła. Jakby chciała powiedzieć: "Spadaj" – czytamy.

Źródła zbliżone do byłej szefowej ukraińskiego rządu twierdzą, że wciąż zastanawia się, co zrobić po zakończeniu kadencji w rządzie.

– Ma jeszcze mnóstwo czasu. Podejmie decyzję do września – twierdzą.

Dymisja premier Ukrainy

12 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję Julii Swyrydenko. Zapowiedział przy tym objęcie przez nią "ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony prawa.

W niedzielę Julia Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska premier Ukrainy po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podziękowała za zaufanie i zadeklarowała gotowość do dalszej służby państwu oraz działań na rzecz wzmocnienia Ukrainy oraz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

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