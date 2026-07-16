Ukraiński parlament wybrał nowego premiera kraju

W czwartek ukraińska Rada Najwyższa zagłosowała za mianowaniem Serhija Koreckiego nowym premierem Ukrainy. Decyzję w tej sprawie poparło 289 posłów.

– Udowodniliśmy, że administracja publiczna może i powinna być skuteczna. Zawsze wierzyłem, że skuteczność zależy od ludzi – odpowiedzialności, profesjonalizmu i uczciwych zasad. To właśnie te zasady chcę przenieść na pracę całego Gabinetu Ministrów – stwierdził Korecki w trakcie swojego exposè.

Nowy premier ukraińskiego rządu nie piastował wcześniej żadnych stanowisk w organach rządowych, choć zarządzał przedsiębiorstwami państwowymi i spółką energetyczną. Przed wyborem na szefa rządu piastował stanowisko prezesa Naftogazu.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej prezydent Ukrainy złożył w Radzie Najwyższej oficjalny wniosek w sprawie kandydatury Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Z kolei podczas wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie Zełenski stwierdził, że Korecki jest najlepiej przygotowanym kandydatem na stanowisko nowego premiera.

Zmiany w ukraińskim rządzie

Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premier Julii Swyrydenko. Prezydent Ukrainy podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie, a także w strukturach ochrony prawa.



Jak zaznaczył Zełenski na portalu X, "Ukraina zmienia swoją strategię polityczną". "Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na szczeblu przywódców i czego oczekuje naród ukraiński. Do najważniejszych z tych obszarów należą Stany Zjednoczone i nasze umowy licencyjne na produkcję systemów Patriot" – czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy.



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