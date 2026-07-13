Nowa funkcja byłej premier. Klamka zapadła

Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premier Julii Swyrydenko. Prezydent Ukrainy podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie, a także w strukturach ochrony prawa.

Jak zaznaczył Zełenski na portalu X, "Ukraina zmienia swoją strategię polityczną". "Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na szczeblu przywódców i czego oczekuje naród ukraiński. Do najważniejszych z tych obszarów należą Stany Zjednoczone i nasze umowy licencyjne na produkcję systemów Patriot" – czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy.

Prezydent Ukrainy podziękował Julii Swyrydenko za – jak to określił – stabilne i skuteczne kierowanie rządem, a także za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy. "Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem" – poinformował Zełenski.

Nowa rola dla Swyrydenko. Zełenski zabrał głos

Rada Najwyższa Ukrainy przekazała w poniedziałek informację o otrzymaniu oficjalnej rezygnacji.

Jak zapowiedział jej przewodniczący Rusłan Stefanczuk, "parlament rozpatrzy tę sprawę w najbliższym czasie, zgodnie z obowiązującą procedurą".

Stefanczuk wyraził jednocześnie wdzięczność ustępującej premier za kierowanie rządem "w trudnym dla kraju czasie".

Reuters podaje, że Rada Najwyższa Ukrainy ma rozpatrzeć wniosek Julii Swyrydenko o dymisję jeszcze w tym tygodniu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ustępująca premier obejmie nadzór nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Kijowa.

To on zostanie nowym premierem Ukrainy?

Obecnie spekuluje się, że Serhij Korecki zostanie nowym premierem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski spotkał się już z prezesem Naftogazu i zaproponował mu to stanowisko.

Według źródeł Ukraińskiej Prawdy, prezydent Ukrainy podczas spotkania z prezesem Naftogazu przedstawił główne priorytety przyszłego rządu, w tym przygotowanie kraju na najtrudniejszą zimę, ochronę infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizację gospodarki i zapewnienie efektywnego zarządzania pomocą międzynarodową.

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