To on zostanie nowym premierem Ukrainy? "Odpowiedział twierdząco"

Według źródeł Ukraińskiej Prawdy, Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z prezesem Naftogazu przedstawił główne priorytety przyszłego rządu, w tym przygotowanie kraju na najtrudniejszą zimę, ochronę infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizację gospodarki i zapewnienie efektywnego zarządzania pomocą międzynarodową.

Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy? Spotkał się z Zełenskim

Szef Naftogazu jest obecnie preferowanym kandydatem Wołodymyra Zełenskiego na stanowisko premiera.

"Prezydent Ukrainy uważnie śledził działalność Serhija Koreckiego w ostatnich latach i uważa go za jednego z najlepszych menadżerów publicznych w kraju, szczególnie po tym, jak przekształcił Ukrnaftę ze spółki przynoszącej duże straty w wysoce dochodową" – podkreśla Ukraińska Prawda.

Źródła portalu twierdzą, że Serhiej Korecki był zaskoczony ofertą.

Prezydent Ukrainy zapytał go, czy zgodziłby się stanąć na czele rządu, gdyby zaszła taka potrzeba, na co Serhiej Korecki odpowiedział twierdząco.

Źródła portalu w Biurze Prezydenta Ukrainy podają, że szef Naftogazu przyznał, iż nie do końca zdaje sobie sprawę ze skali wyzwań, jakie przed nim stoją, ale powiedział, że jest gotowy spróbować.

Wołodymyr Zełenski spotkał się także z burmistrzem Charkowa Ihorem Teriechowem oraz z ministrem energetyki Denysem Szmyhalem.

Dymisja Julii Swydyrenko

Prezydent Ukrainy zapowiedział kilka dni temu dymisję Julii Swyrydenko. Zapowiedział przy tym objęcie przez nią "ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony prawa.

W niedzielę Julia Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska premier Ukrainy po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podziękowała za zaufanie i zadeklarowała gotowość do dalszej służby państwu oraz działań na rzecz wzmocnienia Ukrainy oraz osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

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