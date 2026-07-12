"Jestem wdzięczna i dumna". Swyrydenko komentuje swoją dymisję

"Ukraina zmienia swoją strategię polityczną" – napisał prezydent Wołodymyr Zełenski, informując o dymisji premier Ukrainy.

Krótko po jego oświadczeniu głos zabrała Julia Swyrydenko. "Jestem dumna, że miałam zaszczyt kierować rządem w jednym z najtrudniejszych okresów we współczesnej historii Ukrainy" – czytamy w jej poście. "Omówiłam z prezydentem wyzwania stojące przed naszym krajem, zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu oraz nasze stosunki z partnerami międzynarodowymi. W tej chwili niezwykle ważne jest, aby zjednoczyć wszystkie nasze siły i zasoby, by wzmocnić Ukrainę" – napisała. "Jestem wdzięczna prezydentowi za zaufanie oraz za wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt kierować rządem w jednym z najtrudniejszych okresów we współczesnej historii Ukrainy" – wskazuje ukraińska polityk.

"Dziękuję wszystkim mężczyznom i kobietom broniącym ukraińskiej ziemi. Nasi żołnierze są naszą siłą i fundamentem naszej niepodległości" – podkreśliła.

Julia Swyrydenko: Podejmowaliśmy decyzje pod presją

"Jestem wdzięczna całemu zespołowi rządowemu za służbę na rzecz kraju w obliczu niezwykłych wyzwań. Razem odwiedziliśmy każdy zakątek naszego niezwykłego kraju, zwracając szczególną uwagę na regiony na pierwszej linii frontu. Pod ogromną presją podejmowaliśmy niezwykle trudne decyzje, przetrwaliśmy najcięższą zimę i nigdy nie pozwoliliśmy wrogowi zatrzymać serca naszego państwa – jego gospodarki" – dodała.

"Prezydent i ja omówiliśmy również nasze dalsze działania. Nadal jestem gotowa służyć państwu ukraińskiemu i realizować każde zadanie mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, obronę naszych interesów narodowych oraz przybliżenie sprawiedliwego pokoju. Sława Ukrainie!" – podsumowała odchodząca premier Ukrainy.

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