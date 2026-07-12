Polska powinna mieć pierwszeństwo w odbudowie Ukrainy? Polacy nie mają wątpliwości

Szczyt odbudowy Ukrainy, czyli Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026), odbył się w Gdańsku w dniach 25–26 czerwca 2026 r. Współorganizatorami wydarzenia były Polska i Ukraina. Było to kolejne wydarzenie poświęcone powojennej odbudowie naszego wschodniego sąsiada.

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, respondentom zadano pytanie: "Czy Pana/i zdaniem, w związku z tym, że Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia od początku wojny, polskie firmy powinny mieć pierwszeństwo w kontraktach na terenie tego kraju po wojnie?".

Zdecydowana większość, bo aż 76,4 procent wszystkich ankietowanych uważa, że polskie firmy powinny mieć pierwszeństwo przy realizacji powojennych kontraktów. Na tę grupę składa się 46 procent osób, które odpowiedziały "zdecydowanie tak" oraz 30,4 procent wybierających opcję "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest zaledwie co dziewiąty badany. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 8,2 procent uczestników sondażu, a jedynie 3 procent zaznaczyło opcję "zdecydowanie nie". Zdania w tej sprawie nie ma 12,4 procent ankietowanych.

Zgoda ponad podziałami

"Idea pierwszeństwa dla rodzimego biznesu łączy Polaków ponad wszelkimi podziałami politycznymi, choć widać różnice w determinacji poszczególnych elektoratów. Mocny głos płynie również ze strony wyborców opozycji, czyli zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, Razem, Konfederacji oraz KKP. W tym gronie 57 procent badanych mówi pomysłowi 'zdecydowanie tak', a 25 procent 'raczej tak', co daje łącznie 82 procent głosów na tak. Jedynie 6 procent tej grupy jest przeciwnego zdania. Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych poparcie dla polskich firm deklaruje łącznie 79 procent pytanych, z czego aż 58 procent wybrało najbardziej stanowczą opcję. Najsilniejszy mandat do walki o kontrakty dają wyborcy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wśród nich aż 73 procent badanych uważa, że takie pierwszeństwo zdecydowanie się nam należy, a kolejne 8 procent wskazuje odpowiedź 'raczej tak', co daje łącznie aż 81 procent poparcia przy zerowym sprzeciwie. Zwolennicy obozu rządzącego, reprezentujący Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL i Polskę 2050, również w większości popierają uprzywilejowaną pozycję polskich przedsiębiorstw, choć podchodzą do sprawy nieco łagodniej. W tej grupie 25 procent badanych odpowiedziało 'zdecydowanie tak', natomiast aż 43 procent wybrało wariant 'raczej tak', co łącznie daje 68 procent poparcia. Przeciwnego zdania jest tu łącznie 23 procent ankietowanych, z czego tylko 3 procent sprzeciwia się temu pomysłowi w sposób zdecydowany" – opisuje Wirtualna Polska.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. Badanie zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

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