Koncert TVP bez słynnego prowadzącego. "Szkoda", "To już nie to samo"

1 sierpnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie zorganizowano koncert pt. "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Wydarzenie to już niemal tradycja obchodów rocznicy powstania. Wzięli w nim udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka.

Przez lata gospodarzem wydarzenia był Tomasz Wolny, dwa lata temu, po zmianie władzy w mediach publicznych, zastąpiono go Janem Młynarskim. W związku z kontrowersyjną decyzją, Powstańcy Warszawscy zaapelowali do Telewizji Polskiej i dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego o przywrócenie do tej roli zwolnionego z TVP prezentera. Władze Telewizji Publicznej zlekceważyły jednak apel powstańców. Ostatecznie koncert poprowadzili Justyna Dżbik-Kluge i Robert Stockinger. Podobnie było w tym roku.

W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej pojawiły się fragmenty koncertu. Pod nagraniami widzowie wyrażali swoje liczne opinie. Wielu z nich nie kryło niezadowolenia z nieobecności na scenie Tomasza Wolnego.

TVP odcięła Tomasza Wolnego. Lawina komentarzy po koncercie TVP

W mediach społecznościowych TVP pojawiło się wiele komentarzy odnoszących się do sposobu prowadzenia koncertu. Część widzów przyznała, że brak Tomasza Wolnego sprawił, iż wydarzenie straciło dla nich część swojego wyjątkowego klimatu i emocji. Internauci podkreślali, że prezenter potrafił budować niepowtarzalną atmosferę oraz nawiązywać kontakt z publicznością. W komentarzach najczęściej powracała opinia: "Ten koncert bez Pana Wolnego to już nie to samo".

"Ten koncert to tylko Tomasz Wolny", "Z Tomkiem czy bez przybywamy. Ale dzięki temu wykluczeniu Tomek Wolny zyskał niesamowitą sławę i docenienie swojej działalności z powstańcami. A było go po prostu bez rozgłosu zostawić jako prowadzącego i już, ale do tego trzeba było mieć klasę", "Tomek miał dar do tego, aż się chciało go słuchać, a teraz?", "Szkoda, że bez Pana Wolnego. To byłby wyraz szacunku do woli Powstańców. Niestety, tutaj widać, że nawet ich nikt nie słucha", "Ten koncert bez Pana Wolnego to już nie to samo" – czytamy w komentarzach.

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