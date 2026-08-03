Kolejny krok Morawieckiego. Rozwój Plus zapowiada duże wydarzenie

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu Mateusz Morawiecki ogłosił powołanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Dołączyła do niego grupa 41 parlamentarzystów (40 posłów i jeden senator), a także trzech europosłów. Niedawno o odejściu z PiS do Rozwoju Plus poinformował kolejny poseł – Szymon Giżyński.

W piątek Morawiecki zorganizował w Warszawie wydarzenie "Rozwój + Wy". Podczas grilla odbyła się seria dyskusji panelowych dotyczących m.in. sytuacji demograficznej Polski, wyzwań związanych z migracją oraz polityki gospodarczej.

Morawiecki: 15 października konwencja RP

W niedzielę były premier zamieścił w sieci wpis, w którym podziękował wszystkim uczestnikom piątkowego wydarzenia. Morawiecki podkreślił, że nie było ono zakończeniem projektu pod tytułem "Rozwój Plus", ale jego początkiem.

"31 lipca pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko środowiskiem politycznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek" – napisał.

Polityk zapowiedział, że 15 października, w rocznicę wyborów, odbędzie się konwencja założonego przez niego stowarzyszenia.

"Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj. Przed nami długa droga. Nie będzie łatwa. Wielkie sprawy nigdy jednak nie rodzą się z wygody, zwątpienia i czekania. Rodzą się z odwagi, pracy i odpowiedzialności. Ja jestem gotowy tę drogę prowadzić" – wskazał.

Morawiecki zaapelował do sympatyków RP o aktywność w sieci i rozpowszechnianie informacji zarówno o samej konwencji, jak i działaniach stowarzyszenia.

Czytaj też:

Morawiecki chce debaty z Tuskiem. "Jestem gotów" Czytaj też:

"Budujące i motywujące". Matysiak o imprezie Rozwoju Plus