TVP pokaże na żywo kolejny festiwal. Ujawniono szczegóły

Telewizja Polska ponownie stawia na największe wydarzenia muzyczne. Jak ustalił "Presserwis", publiczny nadawca pokaże koncerty z warszawskiej odsłony festiwalu Męskie Granie.

Męskie Granie na żywo w TVP

Według informacji serwisu, w sobotę 22 sierpnia w TVP VOD będzie można śledzić transmisję drugiego dnia stołecznej edycji festiwalu. To kolejna duża impreza muzyczna, którą TVP udostępni swoim widzom w tym roku.

Nie tylko internetowi widzowie będą mogli obejrzeć wydarzenie. Jak wynika z ustaleń "Presserwisu", na jednej z głównych anten Telewizji Polskiej – najprawdopodobniej TVP2 – transmitowany na żywo zostanie koncert Męskie Granie Orkiestra, będący tradycyjnie finałowym punktem programu.

Festiwal Męskie Granie uznawany jest za jedno z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce.

Open'er Festival w Telewizji Polskiej. Wyniki oglądalności

To kolejny sygnał, że Telewizja Polska mocniej inwestuje w transmisje największych festiwali muzycznych. W ostatnich tygodniach publiczny nadawca pokazywał już wybrane koncerty z Open'er Festival, w tym występy Zary Larsson, The Cure oraz Teddy'ego Swimsa.

Open'er Festival 2026 na antenach Telewizji Polskiej cieszył się sporym zainteresowaniem widzów. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, najwięcej, bo łącznie 546 tys. odbiorców, obejrzało w TVP1 i TVP Kultura występ Zary Larsson.

Nadawany w środę o godz. 22:00 koncert zespołu The XX, pokazywany w TVP Kultura, przyciągnął przed telewizory średnio 41 tys. widzów, przekładając się na udziały na poziomie 0,47 proc. w grupie ogólnej i 0,46 proc. w grupie komercyjnej.

Drugiego dnia festiwalu TVP2 i TVP Kultura transmitowały koncert półfinalisty XIX Konkursu Chopinowskiego Yehudy Prokopowicza i Sinfonii Varsovii. Występ zobaczyło na obu kanałach 237 tys. osób, w tym w telewizyjnej "Dwójce" – średnio 173 tys. (1,78 proc. w grupie ogólnej i 1,21 proc. w grupie komercyjnej).

W piątek TVP1 i TVP Kultura pokazywały aż 2,5-godzinną transmisję koncertu brytyjskiej zespołu The Cure. Koncert zobaczyło łącznie 367 tys. widzów, w tym w "Jedynce" średnio 329 tys. (3,49 proc. w grupie ogólnej i 3,92 proc. w grupie komercyjnej).

Ostatniego dnia festiwalu TVP Kultura relacjonowała dwa koncerty z głównej sceny. Występ Addison Rae przyciągnął średnio 24 tys. widzów (0,33 proc. w grupie ogólnej i 0,44 proc. w grupie komercyjnej). Więcej widzów – niemal 100 tys. – miał występ Teddiego Swimsa, dający TVP Kultura 1,03 proc. udziału w grupie ogólnej oraz 1,02 proc. w grupie komercyjnej.

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