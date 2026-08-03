Rewolucja w PiS. "Będziemy mieć 36 procent w sondażach, a może więcej"

Karski mówił w poniedziałek na antenie TOK FM postępowania wobec polityków związanych z klubem parlamentarnym Rozwój Plus, założonym w zeszłym tygodniu przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Polityk wyjaśnił, że po dyskusji na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS zdecydowano, iż każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie, a partia nie będzie stosowała odpowiedzialności zbiorowej wobec wszystkich osób związanych z nowym klubem.

Morawiecki zakłada swój klub w Sejmie. Karski o sytuacji posłów z Rozwoju Plus

Jak zaznaczył Karski, kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji dyscyplinarnych będzie miała deklaracja przystąpienia do Rozwoju Plus. Poinformował, że kontaktował się z parlamentarzystami związanymi z nowym klubem, pytając o ich status w PiS.

Według niego część odpowiedziała, że nadal uważa się za członków partii, inni uznali, że już do niej nie należą. Nie ujawnił jednak nazwisk.

Rzecznik dyscyplinarny odniósł się również do kwestii europosłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z jego słów wynika, że sprawa ich statusu pozostaje przedmiotem analiz władz ugrupowania, podobnie jak sytuacja innych polityków związanych z rozłamem w PiS.

Na zakończenie rozmowy Karski wyraził przekonanie, że odejście byłego premiera nie osłabi ugrupowania, lecz pozwoli mu odzyskać wyższe poparcie społeczne. – PiS uwolnione od Mateusza Morawieckiego niczym spławik wyskoczy do góry w sondażach. Będziemy mieć 36 proc., a może nawet więcej – przekonywał.

Rozłam w PiS. Kaczyński: Jest po wszystkim

W piątek (24 lipca) prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Morawiecki i stojąca za nim grupa posłów "zrezygnowali z członkostwa w partii", ponieważ nie podpisali deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń. Termin na złożenie tzw. lojalki minął 23 lipca, a Kaczyński oznajmił, że "jest w jakimś sensie po wszystkim".

Morawiecki poinformował w środę (29 lipca) na konferencji prasowej w Sejmie o powstaniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus w składzie: 40 posłów i jeden senator.

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