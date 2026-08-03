Kolejne zmiany w otoczeniu Zełenskiego. Były minister z nową funkcją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając na dorocznej konferencji szefów misji dyplomatycznych Ukrainy, w której wzięło udział ponad 100 dyplomatów, powiedział, że Rustem Umierow w ramach swojej nowej roli będzie koordynował zawieranie nowych międzynarodowych porozumień dotyczących dronów.

Rustem Umierow zostanie nowym szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy

Przekazał również, że Ukraina zawarła już takie umowy z dziewięcioma krajami i prowadzi negocjacje z kolejnymi 15. Umowy obejmują nie tylko eksport ukraińskich dronów, ale także integrację ukraińskich technologii obrony dronów z systemami obronnymi krajów partnerskich.

– Umierow będzie koordynował te prace i to nie tylko na Bliskim Wschodzie – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że Umierow będzie kontynuował prace nad kwestiami dyplomatycznymi, w tym negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował Ihorowi Kłymence, który przez kilka lat pełnił obowiązki ministra spraw wewnętrznych, stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Wcześniej był on brany pod uwagę jako kandydat na stanowisko ministra obrony.

4 lutego Zełenski mianował Ołeha Łuhowskiego, pierwszego zastępcę szefa Służby Wywiadu Zagranicznego pełniącym obowiązki szefa tej służby.

Wcześniej – 2 stycznia – prezydent Ukrainy odwołał Ołeha Iwaszczenkę ze stanowiska szefa Służby Wywiadu Zagranicznego i mianował go szefem Wywiadu Obronnego Ukrainy.

Taśmy Mindicha. Nagrano na nich Umierowa

W listopadzie 2025 roku detektywi ukraińskiego Narodowego Biura Antykorupcyjnego oskarżyli biznesmena i współzałożyciela Kwartału 95 Tymura Mindicza o stworzenie organizacji przestępczej, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw i nielegalne wpływanie na ówczesnego ministra obrony Rustema Umierowa.

Nagrania znane jako taśmy Mindicha, które ujawniono podczas operacji Midas, sugerowały, że Mindich osobiście lobbował Umierowa w imieniu Milikon UA, firmy, która zapewniła ukraińskim siłom zbrojnym kontrakt na dostawę 75 tys. kamizelek kuloodpornych. Jakość kamizelek kuloodpornych została później poddana kontroli, a kontrakt został rozwiązany pod naciskiem Publicznej Rady Antykorupcyjnej Ministerstwa Obrony.

Umierow zaprzeczył, jakoby podlegał nieuprawnionym wpływom podczas pełnienia funkcji ministra obrony. Przyznał, że spotkał się z Mindichem w celu omówienia kontraktu na kamizelki kuloodporne, ale stwierdził, że umowa została ostatecznie anulowana, ponieważ produkty nie spełniały wymaganych norm.

Czytaj też:

Trump odmówił Ukrainie. Wyraźny zwrot Czytaj też:

"Musimy uważać, komu dajemy licencję". Trump ma wątpliwości ws. Patriotów dla Ukrainy