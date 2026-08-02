Atak ukraińskiego nożownika. Czarnek wskazał dwa nazwiska

18-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował 30-letnią Polkę na ul. Gagarina we Wrocławiu. Informacje potwierdziła w rozmowie z Interią podkomisarz Aleksandra Freus, rzecznik prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.

– Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany – poinformowała policjantka. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej. Podkom. Freus wskazała, że sprawa została zakwalifikowana jako przestępstwo karne. Jest już przedmiotem śledztwa prokuratury.

Czarnek: Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem

Sytuację skomentował w niedzielę na portalu X wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

"Ukraiński obywatel ciężko zranił kobietę nożem. Takie sytuacje pokazują, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, aby chronić swoich obywateli. W Polsce każdy gość musi przestrzegać naszych zasad i szanować nasze prawo. Kto je łamie i zagraża bezpieczeństwu Polaków, musi liczyć się z konsekwencjami" – napisał kandydat PiS na premiera.

Jak podkreślił Czarnek, "Tusk i Czarzasty milczą". "Nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie" – czytamy we wpisie posła PiS.

"Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem!" – zaznaczył.

Sasin zwraca się do Czarzastego

Do sprawy nawiązał w swoim wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych, również poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.

"We Wrocławiu miał miejsce kolejny brutalny akt agresji obywatela Ukrainy wobec młodej Polki. Państwo nie może tolerować zagrożenia bezpieczeństwa Polaków na ulicach naszych miejscowości" – napisał parlamentarzysta.

Następnie Jacek Sasin zwrócił się do marszałka Sejmu. "Panie Czarzasty, jak długo jeszcze będzie pan mroził projekt ustawy PiS 'Zero tolerancji', zgłoszony przez Przemysława Czarnka? Jak długo jeszcze cudzoziemscy bandyci nie będą deportowani oraz pozbawiani prawa wjazdu do Rzeczpospolitej?" – napisał poseł PiS.

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