Witold Janusz Chodakiewicz nie żyje. Był działaczem opozycji w PRL

Chodakiewicz urodził się 21 września 1937 roku w Wilnie. Ukończył Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej (1960), a także Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1974). W latach 1953–1968 należał do Zrzeszenia Studentów Polskich, które opuścił po wydarzeniach marcowych w 1968 roku.

Bogata karta opozycyjna

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku związał się z opozycją demokratyczną w PRL. Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, Chodakiewicz prowadził aktywną działalność w strukturach NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 7 w Warszawie. Był kandydatem Regionu Mazowsze na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". Nie ominęły go represje stanu wojennego. Został internowany w dniu 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 12 czerwca 1982 r.

W latach 1985-1987 Witold Chodakiewicz był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa PRL w związku z podejrzewaniem o ukrywanie poszukiwanego listem gończym Jana Lityńskiego. Natomiast w latach 1987-1989 był rozpracowywany w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" i pomocą przy organizacji przerzutu literatury bezdebitowej z terenu Danii – przypomina IPN.

Po upadku PRL pełnił szereg funkcji publicznych. Dwukrotnie (1990-1993 i 1998-2001) był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. W 2004 roku prezydent Warszawy Lech Kaczyński mianował go pełnomocnikiem ds. budowy Mostu Północnego w Warszawie.

Liczne odznaczenia

Działalność publiczna Witolda Chodakiewicza zyskała uznanie w demokratycznej Rzeczypospolitej. W 1999 otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury, 21 września 2006 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju", natomiast 26 lutego 2019 otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności za "zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Był ojcem historyka prof. Marka Jana Chodakiewicza. 21 września skończyłby 89 lat.

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