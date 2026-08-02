Polska z historycznym zwycięstwem w Lidze Narodów. Zacięty bój w finale

W niedzielnym finale Ligi Narodów, rozgrywanym w chińskim Ningbo, reprezentacja Polski pokonała USA 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). Po świetnym początku finałowego spotkania, "biało-czerwoni" przegrali następne dwa sety. Jednak podnieśli się w świetnym stylu i doprowadzili do tie-breaka, w którym ostatecznie wygrali. Dzięki temu Polacy umocnili się na pozycji lidera światowego rankingu. Nasza przewaga nad drugimi Włochami powiększyła się do 51,72 punktów.

Zwycięstwa polskim siatkarzom pogratulował premier Donald Tusk. "Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!" – napisał szef rządu na platformie X. To nawiązanie do słów Fornala z jednego z meczów podczas Igrzysk Olimpijskich w 2024 r. w Paryżu: – Dawać, ku**a, nap*******my się z nimi!

Historyczny triumf Polaków w Lidze Narodów

Liga Narodów to międzynarodowe rozgrywki siatkarskie, organizowane corocznie od 2018 r. przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB). LN powstała w miejsce Ligi Światowej.

W rozgrywkach Ligi Narodów – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – udział bierze po 16 drużyn. W fazie wstępnej każda drużyna rozgrywa łącznie 12 meczów podczas trzech turniejów (po cztery spotkania podczas każdego z nich).

Osiem najlepszych drużyn na koniec fazy wstępnej przechodzi do fazy finałowej (ćwierćfinałów). Gospodarz finałów (w tym roku były to Chiny) ma zagwarantowane miejsce w tej fazie rozgrywek, bez względu na osiągnięte wyniki w fazie wstępnej. Faza finałowa jest rozgrywana w systemie pucharowym.

Polska jest najbardziej utytułowaną drużyną w historii Ligi Narodów siatkarzy. Na osiem edycji zdobyliśmy aż siedem medali i to siedem lat z rzędu. Jedynie w 2018 r. nie znaleźliśmy się w strefie medalowej imprezy. W tym roku obroniliśmy tytuł jako druga drużyna w historii – pierwszą była Rosja (w latach 2018-2019). Jednocześnie jako jedyni mamy już trzy wygrane LN (Rosja i Francja po dwa, Brazylia jeden). Ponadto sięgnęliśmy po jedno srebro (2021 r.) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024).

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