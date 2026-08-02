Ukrainiec zaatakował Polkę. Poseł PiS zwraca się do Czarzastego

18-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował 30-letnią Polkę na ul. Gagarina we Wrocławiu. Informacje potwierdziła w rozmowie z Interią podkomisarz Aleksandra Freus, rzecznik prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.

– Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany – poinformowała policjantka. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej. Podkom. Freus wskazała, że sprawa została zakwalifikowana jako przestępstwo karne. Jest już przedmiotem śledztwa prokuratury.

Sasin do Czarzastego: Jak długo będzie pan mroził projekt ustawy PiS?

Do sprawy nawiązał w swoim wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.

"We Wrocławiu miał miejsce kolejny brutalny akt agresji obywatela Ukrainy wobec młodej Polki. Państwo nie może tolerować zagrożenia bezpieczeństwa Polaków na ulicach naszych miejscowości" – napisał parlamentarzysta.

Następnie Jacek Sasin zwrócił się do marszałka Sejmu. "Panie Czarzasty, jak długo jeszcze będzie pan mroził projekt ustawy PiS 'Zero tolerancji', zgłoszony przez Przemysława Czarnka? Jak długo jeszcze cudzoziemscy bandyci nie będą deportowani oraz pozbawiani prawa wjazdu do Rzeczpospolitej?" – napisał poseł PiS.

Czarzasty o "polowaniu na Ukraińców"

Włodzimierz Czarzasty mówił na konferencji prasowej, zorganizowanej 15 lipca br., o atakach i pobiciach osób z Ukrainy w Polsce, przywołując kilka przykładów z ostatnich miesięcy.

W Sejmie wyświetlono także nagranie dokumentujące głośny incydent z Bielska-Białej, gdzie w autobusie miejskim mężczyzna zaatakował słownie dwie dziewczynki z Ukrainy. W wulgarnych słowach komentował ich pochodzenie i narodowość.

– Zacząłem od tego dlatego, że chcę, żeby w Sejmie te sprawy wybrzmiały w sposób jednoznaczny. Polowanie na Ukraińca trwa. Potępiam tu, w polskim Sejmie zachowania antyukraińskie. Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mentzena i Bosaka – wyliczał Czarzasty.

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