Wrocław: Nożownik z Ukrainy zaatakował Polkę. Kobieta jest w stanie krytycznym

18-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował 30-letnią Polkę na ul. Gagarina we Wrocławiu. Informacje potwierdziła w rozmowie z Interią podkomisarz Aleksandra Freus, rzecznik prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.

– Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany – poinformowała policjantka. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej.

Podkom. Freus wskazuje, że sprawa została zakwalifikowana jako przestępstwo karne. Jest już przedmiotem śledztwa prokuratury. – Trwają intensywne czynności, na razie niewiele jeszcze niestety możemy powiedzieć o okolicznościach – przekazała, podkreślając, że atakujący jest w rękach służb.

– Ofiarą ataku jest 30-letnia kobieta z Polski. Niestety jest w stanie krytycznym, jej życiu zagraża niebezpieczeństwo – dodała Aleksandra Freus. Jak przekazała, sprawca ataku to 18-letni mężczyzna z Ukrainy.

Media lokalne donoszą, że do ataku miało dojść na jednej z klatek schodowych. Nożownik miał wejść na klatkę bezpośrednio za swoją ofiarą.

Przestępczość Ukraińców w Polsce

MSWiA podaje, że w 2025 r. w Polsce było 285,5 tys. osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, z czego ok. 17,5 tys. stanowili cudzoziemcy. Oznacza to, że cudzoziemcy odpowiadali za ok. 6,1 proc. wszystkich podejrzanych.

Najliczniejszą grupę wśród cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa stanowili obywatele Ukrainy, następnie Gruzji i Białorusi. Ukraińcy są zdecydowanie najliczniejszą społecznością cudzoziemców w Polsce. MSWiA wskazywało, że wśród obywateli Ukrainy najczęściej stwierdzane były: prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, kradzieże, oszustwa, posiadanie narkotyków, przestępstwa drogowe.