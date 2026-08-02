Podatki lokalne w górę. Minister ogłosił nowe limity

Minister Finansów podniósł ustawowe limity o 2,7 proc., czyli o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2026 roku. Nie oznacza to jednak automatycznej podwyżki we wszystkich gminach – ostateczne stawki ustalą samorządy.

Najbardziej odczuwalne zmiany czekają przedsiębiorców. Maksymalna stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 35,53 zł do 36,49 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. W praktyce właściciel lokalu firmowego o powierzchni 500 mkw. może zapłacić nawet około 480 zł więcej rocznie, jeśli jego gmina zastosuje stawkę maksymalną.

Wzrosną również limity podatku od gruntów wykorzystywanych do działalności gospodarczej – z 1,45 zł do 1,49 zł za metr kwadratowy. Zmiany obejmą także pozostałe rodzaje gruntów oraz nieruchomości położone na terenach objętych rewitalizacją.

Wyższe podatki także dla właścicieli ciężarówek i autobusów

Nowe limity obejmują również podatek od środków transportowych. Dla samochodów ciężarowych o masie poniżej 12 ton maksymalne stawki wyniosą od 1293,09 zł do 2588,54 zł rocznie – w zależności od masy pojazdu. W przypadku najcięższych ciężarówek i ciągników siodłowych podatek będzie mógł sięgnąć 4939,57 zł rocznie.

Podwyżki obejmą także autobusy. Maksymalna stawka wyniesie 3056,57 zł dla pojazdów mających mniej niż 22 miejsca siedzące oraz 3864,33 zł dla większych autobusów.

Od 2027 roku wzrośnie również górny limit opłaty targowej, który po raz pierwszy przekroczy 1200 zł i wyniesie 1208,45 zł dziennie.

Warto pamiętać, że ogłoszone przez ministra kwoty są jedynie limitami. Rady gmin mogą przyjąć niższe stawki, a także różnicować je w zależności od rodzaju nieruchomości, lokalizacji czy charakteru prowadzonej działalności. Nowe limity będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku.