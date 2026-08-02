Wiceminister padł ofiarą hakerów. "Proszę nie klikać. To wirus!"

"UWAGA! Jeśli ktoś na WhatsApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!" – napisał w niedzielę (2 sierpnia) na platformie X wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. O co chodzi?

Jak opisała Wirtualna Polska, do znajomych polityka Koalicji Obywatelskiej zaczęły trafiać krótkie wiadomości, w których nadawca prosi o pomoc w głosowaniu. "Cześć! Czy możesz zagłosować na Zofię? To córka moich przyjaciół, a główną nagrodą jest stypendium na bezpłatną naukę. To dla niej naprawdę bardzo ważne! Z góry bardzo dziękuję!" – czytamy. Do wiadomości dołączono link.

"Przestępcy przejmują konta WhatsApp"

Do sprawy odniósł się oficjalny profil zespołu CERT Polska, który zajmuje się monitorowaniem zagrożeń, przyjmowaniem zgłoszeń o oszustwach internetowych oraz koordynowaniem walki z cyberprzestępczością w polskiej sieci. "Uważaj na prośby o głosowanie od znajomych! Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu. Warunkiem głosowania jest »weryfikacja« poprzez konto WhatsApp. Oszuści uzyskują dostęp do naszego konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia – poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego" – wskazano.

"Jeżeli padniesz ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparuj wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji – tylko w ten sposób odetniesz przestępcom dostęp. Podejrzane wiadomości i strony internetowe zgłoś do CERT Polska za pośrednictwem formularza na incydent.cert.pl lub w aplikacji mObywatel (usługa »Bezpiecznie w sieci«). SMS-y przekaż na darmowy numer 8080" – dodano.

"Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu" – zareagowało MSWiA.

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