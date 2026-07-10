Myrcha straci immunitet? Do Sejmu wpłynął wniosek

W czasie ciszy wyborczej przed pierwszą turą wyborów prezydenckich wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha opublikował w mediach społecznościowych wpis zachęcający do oddania głosu na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Załączył nawet jego zdjęcie.

Po blisko trzech godzinach polityk KO skasował swój post. "Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik, pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam" – napisał Myrcha. – Z tego, co wiem, zostały złożone zawiadomienia. Prokuratura przekazała to do policji i na razie czekam na dalszy bieg – mówił później. Złamanie ciszy wyborczej Myrcha określił jako "głupkowaty błąd". – Nie upewniłem się przed ciszą wyborczą, że wszystkie treści się załadowały i, jak się okazało, gdzieś tam z samego rana się pojawiły w sieci – tłumaczył się polityk. Złamanie ciszy wyborczej Myrcha określił jako "głupkowaty błąd". – Nie upewniłem się przed ciszą wyborczą, że wszystkie treści się załadowały i, jak się okazało, gdzieś tam z samego rana się pojawiły w sieci – tłumaczył się polityk. Podkreślił, że jest gotowy do współpracy z organami ścigania i ewentualnego poniesienia kary.

W piątek do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie Myrsze immunitetu w sprawie o złamanie ciszy wyborczej.

Arkadiusz Myrcha nie był jedynym politykiem, który złamał ciszę wyborczą. To samo zrobił poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski. Polityk naruszył ciszę wyborczą, agitując w na platformie X, że należy głosować na jednego z kandydatów i publikując zdjęcie z tą osobą.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza oznacza zakaz agitowania na rzecz kandydatów startujących w wyborach. Zabronione jest wywieszanie plakatów, roznoszenie ulotek, organizowanie spotkań związanych z wyborami. Naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywną od 50 zł do 5 tys. zł.

Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie. Rozpoczyna się o północy w dniu poprzedzającym dzień głosowania, a kończy się po zamknięciu lokali wyborczych.

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