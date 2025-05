Poseł KO złamał cieszę wyborczą. "X opublikował"

O północy rozpoczęła się w Polsce cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w wyborach prezydenckich. Zakończy się zatem w niedzielę o godz. 21. W sobotę ciszę wyborczą złamał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

"Ingerencja rosyjskich służb wrzuciła zdjęcie?"

To samo zrobił poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski. Polityk naruszył ciszę wyborczą, agitując w na platformie X, że należy głosować na jednego z kandydatów i publikując zdjęcie z tą osobą.

W internecie oczywiście nic nie ginie, ale post niebawem zniknął z osi posła. "Poseł Piotr Głowski (serio jest taki poseł, wiem, że nie wiedzieliście; ja też nie) naruszył ciszę wyborczą" – napisał Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski. "To kolejny poseł KO, który złamał przepisy o ciszy wyborczej" – dodał.

Na post polityka zwróciła uwagę również dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart. "Pan naprawdę jest posłem? Czy może za moment okaże się, że to ingerencja rosyjskich służb wrzuciła Panu to zdjęcie tutaj podczas ciszy wyborczej?" – skomentowała.

Głowski: X opublikował

Parlamentarzysta w nietypowy sposób wytłumaczył swój wpis.

"Informuję, że wpis dotyczący wyborów Prezydenta RP, który X opublikował na tej stronie w sobotę 17.05 w godzinaxh porannych – umieściłem równocześnie z podobnym na Facebooku – w piątek 16.05 wieczorem. Dla pewności, że ktoś to może inaczej zinterpretować – wpis usuwam" – napisał.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza oznacza zakaz agitowania na rzecz kandydatów startujących w wyborach. Zabronione jest wywieszanie plakatów, roznoszenie ulotek, organizowanie spotkań związanych z wyborami. Naruszenie przepisów w tym zakresie grozi grzywną od 50 zł do 5 tys. zł. Cisza wyborcza naturalnie obowiązuje również w internecie.

